Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвид стал первым игроком с хет-триком на домашнем чемпионате мире после 1966 года

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид забил три гола в ворота сборной Катара в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 (6:0). Игра прошла в Ванкувере.

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид забил три гола в ворота сборной Катара в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 (6:0). Игра прошла в Ванкувере.

Как сообщает Международная федерация футбола, 26-летний канадец стал первым игроком, оформившим хет-трик на домашнем чемпионате мира, со времен Джеффа Херста, который сделал это за сборную Англии в 1966 году.

Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6.

Дэвида признали лучшим игроком матча Канада — Катар.

Нападающий в 79 матчах за национальную команду забил 42 гола и отдал 20 результативных передач.