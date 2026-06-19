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Пулишич тренировался отдельно от партнеров по сборной США четвертый день подряд

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич 18 июня тренировался отдельно от своих партнеров по команде четвертый день подряд из-за травмы левой икроножной мышцы, сообщает AP.

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич 18 июня тренировался отдельно от своих партнеров по команде четвертый день подряд из-за травмы левой икроножной мышцы, сообщает AP.

Пока неясно, сможет ли 27-летний футболист сыграть со сборной Австралии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 19 июня.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сообщил, что Пулишич чувствует себя значительно лучше, чем 13 июня, когда он был заменен в перерыве матча против Парагвая (4:1) из-за боли в икре, полученной на тренировке.

В 87 матчах за национальную команду Пулишич забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи.