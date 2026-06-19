Гави рассказал, кого бы хотел видеть в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Гави в интервью RAC1, когда его спросили об игроке, которого он хотел бы подписать, ответил: «Хулиан Альварес».
26-летний аргентинец выступает за «Атлетико». Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 форвард забил 20 голов и сделал 9 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.
«Вы веселите нас еще больше “Барселоны”. “Атлетико” отказался продавать “Реалу” Альвареса за 150 миллионов.