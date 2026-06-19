Анчелотти объяснил, почему Эндрик не играет за сборную Бразилии

«Нам нужно набраться терпения в ситуации с Эндриком. Он отличный игрок, Бразилия будет долго наслаждаться его мастерством. Мы должны быть терпеливы и использовать его в нужное время. Он будет важен для сборной», — приводит Global Esporte слова Анчелотти.