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Анчелотти объяснил, почему Эндрик не играет за сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразили Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира-2026 против Гаити отметил, что нападающий Эндрик важен для команды.

Главный тренер сборной Бразили Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира-2026 против Гаити отметил, что нападающий Эндрик важен для команды.

«Нам нужно набраться терпения в ситуации с Эндриком. Он отличный игрок, Бразилия будет долго наслаждаться его мастерством. Мы должны быть терпеливы и использовать его в нужное время. Он будет важен для сборной», — приводит Global Esporte слова Анчелотти.

В субботу, 20 июня, состоится матч второго тура ЧМ-2026 Бразилия — Гаити. Начало игры — 03:30 по московскому времени.

Анчелотти ошибся в матче с Марокко: перемудрил с ролями игроков, но вовремя начал исправляться.