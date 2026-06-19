Лопетеги и Марш устроили словесную перепалку после матча Канада — Катар

После финального свистка Хулен Лопетеги, тренирующий катарцев, пожал руку Джесси Маршу, похлопал по плечу и пока держал его за руку, начал выссказывать что-то на ухо. 52-летний американец выслушал испанца, а затем отвернулся и вскинул руки вверх, после чего Лопетеги продолжал выражать свое недовольство, эмоционально жестикулируя.