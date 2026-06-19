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Канада стала первой командой из-за пределов Европы и Южной Америки с пятью голами в одном матче на ЧМ

Сборная Канады разгромила сборную Катара (6:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Канады разгромила сборную Катара (6:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

По данным Opta, сборная Канады стала первой командой не из Европы и не из Южной Америки, которая забила пять и более голов в одном матче чемпионата мира.

Канада (четыре очка после двух матчей) занимает первое место в таблице группы B ЧМ-2026. 24 июня она сыграет со Швейцарией.

Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6.