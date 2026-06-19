«Локомотив» отреагировал на победу Мексики над Кореей: «Ждем Сесара в матче с Чехие, а красные карточки — нет»

«Доброе утро от Сесара Монтеса и сборной Мексики из 1/16 финала ЧМ-2026! Наш защитник против Южной Кореи не играл из-за дисквалификации, а его команда одержала вторую победу (1:0) и первой вышла в плей-офф. Ждем Сесара в матче с Чехией! А красные карточки больше не ждем», — говорится в сообщении.