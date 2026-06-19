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«Локомотив» отреагировал на победу Мексики над Кореей: «Ждем Сесара в матче с Чехие, а красные карточки — нет»

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировал на победу Мексики над Кореей (1:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировал на победу Мексики над Кореей (1:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Мексиканцы вышли в 1/16 финала.

«Доброе утро от Сесара Монтеса и сборной Мексики из 1/16 финала ЧМ-2026! Наш защитник против Южной Кореи не играл из-за дисквалификации, а его команда одержала вторую победу (1:0) и первой вышла в плей-офф. Ждем Сесара в матче с Чехией! А красные карточки больше не ждем», — говорится в сообщении.

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес пропустил игру против Кореи из-за красной карточки, полученной в матче 1-го тура ЧМ-2026 против ЮАР (2:0).

Матч 3-го тура Чехия — Максика состоится в четверг, 25 июня. Начало игры — 04:00 по московскому времени.