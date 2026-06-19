Коне в матче с Катаром получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей

Инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X сообщил, что полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне в матче чемпионата мира-2026 против Катара (6:0) получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей.
Сейчас 24-летний канадец находится в больнице со своей матерью Сюзанной, которая поддерживает его перед операцией. Игрок может пропустить около 4−5 месяцев.
На 51-й минуте катарский защитник Ассим Мадибо сфолил на Коне, после чего канадец с криком рухнул на газон. Врачи оказали игроку помощь и унесли его с поля на носилках. Главный судья Кристиан Гарай сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но, увидев последствия фола, изменил решение на удаление.
Канадцы набрали 4 очка и поднялись на первое место в группе В. Катар идет на последней строчке — 1 очко.
В третьем туре ЧМ-2026 Канада сыграет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча пройдут 24 июня.
Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6.