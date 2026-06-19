Коне в матче с Катаром получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей

На 51-й минуте катарский защитник Ассим Мадибо сфолил на Коне, после чего канадец с криком рухнул на газон. Врачи оказали игроку помощь и унесли его с поля на носилках. Главный судья Кристиан Гарай сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но, увидев последствия фола, изменил решение на удаление.