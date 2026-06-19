Южной Корее хватит ничьей, Чехии нужна победа. Расклады в группе А на ЧМ-2026

— Чехии для прямого выхода нужна только победа над Мексикой. Но и она не гарантирует второе место: чехам также нужно, чтобы Южная Корея проиграла ЮАР. Если корейцы сыграют вничью или победят, Чехия останется третьей даже с 4 очками — из-за поражения в личной встрече от Южной Кореи.