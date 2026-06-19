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Дэвид: «После того, как Коне травмировался, было трудно сосредоточиться на игре»

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид рассказал, что ему и его партнерам по команде было трудно сосредоточиться на игровых действиях после того, как тяжелую травму получил полузащитник канадской команды Исмаэль Коне.

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид рассказал, что ему и его партнерам по команде было трудно сосредоточиться на игровых действиях после того, как тяжелую травму получил полузащитник канадской команды Исмаэль Коне.

Инцидент произошел в начале второго тайма матча второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Канада — Катар (6:0).

Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6.

«Думаю, игра была отличной уже до того, как он получил травму. Но, думаю, после того, как он травмировался, было трудно сосредоточиться на игре, думать о том, чтобы, знаете, даже просто доиграть матч. Я бы не сказал, что мы горели желанием, но мы просто хотели, чтобы игра закончилась, знаете, чтобы мы могли быть все вместе», — цитирует Дэвида Reuters.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей. На нем сфолил защитник сборной Катара Ассим Мадибо.