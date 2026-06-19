Дэвид: «После того, как Коне травмировался, было трудно сосредоточиться на игре»

«Думаю, игра была отличной уже до того, как он получил травму. Но, думаю, после того, как он травмировался, было трудно сосредоточиться на игре, думать о том, чтобы, знаете, даже просто доиграть матч. Я бы не сказал, что мы горели желанием, но мы просто хотели, чтобы игра закончилась, знаете, чтобы мы могли быть все вместе», — цитирует Дэвида Reuters.