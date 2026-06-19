Швейцарская фирма Berlinger возобновила сотрудничество с РУСАДА

"Возобновлено прямое сотрудничество с мировым лидером по производству оборудования для допинг-контроля — компанией Berlinger. Я думаю, что это решение швейцарцев связано с потеплением обстановки в спорте и массовым возвращением российских спортсменов на международные старты.
Berlinger, которая некоторое время назад отказалась поставлять необходимое нам оборудование для сдачи допинг-проб крови или мочи, сейчас снова предоставляет его.
Мы закупили пробную партию «бутылочек», понятных нам для использования и привычных для спортсменов. Но в обновленном качестве. И немаловажно, что оборудование Berlinger обходится нам дешевле, чем то, которое мы вынуждены были использовать до настоящего времени", — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.