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Швейцарская фирма Berlinger возобновила сотрудничество с РУСАДА

Швейцарская фирма Berlinger возобновила сотрудничество с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

"Возобновлено прямое сотрудничество с мировым лидером по производству оборудования для допинг-контроля — компанией Berlinger. Я думаю, что это решение швейцарцев связано с потеплением обстановки в спорте и массовым возвращением российских спортсменов на международные старты.

Berlinger, которая некоторое время назад отказалась поставлять необходимое нам оборудование для сдачи допинг-проб крови или мочи, сейчас снова предоставляет его.

Мы закупили пробную партию «бутылочек», понятных нам для использования и привычных для спортсменов. Но в обновленном качестве. И немаловажно, что оборудование Berlinger обходится нам дешевле, чем то, которое мы вынуждены были использовать до настоящего времени", — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.