Швейцарская фирма Berlinger возобновила сотрудничество с РУСАДА

Мы закупили пробную партию «бутылочек», понятных нам для использования и привычных для спортсменов. Но в обновленном качестве. И немаловажно, что оборудование Berlinger обходится нам дешевле, чем то, которое мы вынуждены были использовать до настоящего времени", — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.