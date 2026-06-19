Лига наций (жен). США сыграют с Италией, Нидерланды встретятся с Польшей, Китай против Бразилии, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Пасиг, Филиппины.
США — Италия — 11.00.
Япония — Доминиканская Республика — 15.00.
Бангкок, Таиланд.
Нидерланды — Польша — 13.00.
Таиланд — Канада — 16.30.
Анкара, Турция.
Китай — Бразилия — 16.00.
Турция — Германия — 19.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Япония — 6 побед — 0 поражений (16 очков), Бразилия — 6−0 (16), Италия — 5−1 (15), США — 5−1 (14), Польша — 5−1 (13), Китай — 5−1 (13), Канада — 4−2 (13), Турция — 4−2 (11), Нидерланды — 3−3 (9), Чехия — 3−4 (9), Сербия — 2−5 (10), Германия — 2−4 (6), Бельгия — 2−5 (6), Украина — 2−5 (5), Таиланд — 1−5 (6), Франция — 1−6 (3), Болгария — 1−5 (3), Доминиканская Республика — 0−6 (1).