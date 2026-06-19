«Тур Швейцарии». 4-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

«Тур Швейцарии».
3-й этап.
Арбург — Арбург.
23,7 км.
Профиль/Карта.
Начало — 15:57 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 10.29,52.
2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 2,50.
3. Андреа Баджоли (Италия, Lidl — Trek) — 3,07.
4. Матиас Вачек (Чехия, Lidl — Trek) — 4,16.
5. Финлей Пикеринг (Великобритания, Team Jayco AlUla) — 4,41.
6. Брэндон Макналти (США, Soudal Quick-Step) — 4,44.
7. Илан Ван Вильдер (Бельгия, UAE Team Emirates — XRG) — 4,44.
8. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Team Visma | Lease a Bike) — 4,44.
9. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates — XRG) — 4,57.
10. Мэттью Риччителло (США, Decathlon CMA CGM Team) — 5,11.
11. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) — 5,12.
12. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana Team) — 5,12.
13. Тиш Бенот (Бельгия, Decathlon CMA CGM Team) — 5,12.
14. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) — 5,12.
15. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 5,26…
45. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 24,07.