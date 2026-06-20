Рой Кин: «Смешно, когда партнерши игроков надевают футболки с их именами на спине. Год спустя большинство расстанутся. Эта мода только на ЧМ, на “Олд Траффорд” и “Энфилде” такое не увидишь&r

Кин в подкасте The Overlap ответил на вопрос экс-хавбека «МЮ» и сборной Англии Гари Невилла, чего, по его мнению, больше не должно существовать.
"О, футболок? Когда все жены и семьи игроков идут на матч чемпионата мира, и все жены в футболках с именами игроков на спине, вау. У детей это нормально, но жены и партнерши в футболках с именами игроков на спине, да уж.
Вы со мной не согласны? Год спустя они уже расстанутся, большинство из них. И все они фотографируются, и указывают на «Джимми» или «Джонни» на спине, вау. Мы знаем, за ком вы замужем.
С детьми все в порядке, а что касается партнеров — это смешно. Все сидят в одном семейном секторе, у меня своя футболка, а у тебя? Я этого не понимаю.
Так делают только на чемпионате мира. На «Олд Траффорд» или «Энфилде» такое не увидишь каждую неделю. Так что же это за мода на чемпионате мира?
Представьте себе женщину, которая говорит: «Сегодня я надену футбольную футболку с именем моего мужа на спине», — заявил Кин.