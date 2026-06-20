Балогун: «Хотим выиграть и следующий матч против Турции»

«Хотели начать быстро, как в матче с Парагваем, и это сделало игру намного проще. Я так рад, что Алекс Фримен, такой скромный и приземленный парень, забил свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отплатить болельщикам за поддержку на самой большой арене значит для меня очень много. Сейчас собираемся отдохнуть и восстановиться. Хотим выиграть следующую игру против Турции. Самое главное, чтобы мы оставались приземленными и скромными», — цитирует официальный сайт ФИФА Балогуна.