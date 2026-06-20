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Бразилия — Марокко: Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе, Энрике — на замене

Сборные Бразилии и Гаити назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Бразилии и Гаити назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 03.30 по московскому времени.

У пятикратных чемпионов мира с первых минут на поле выйдет защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Другой футболист сине-бело-голубых Луис Энрике начнет игру на скамейке запасных.

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимараэш, Рафинья, Лукас Пакета, Винисиус, Тиаго.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.

20 июн 03:30 Бразилия — Гаити _:_