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Team Falcons разгромили Team Vitality в четвертьфинале турнира IEM Cologne Major 2026

Звездная команда смогла справится с интернациональным коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2−1.

Источник: Спорт-Экспресс

Звездная команда смогла справится с интернациональным коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2−1.

Team Falcons — одержали победу в четвертьфинале — их соперником в полуфинале станет российская команда Team Spirit. Картами противостояния с Team Vitality стали — Anubis, что завершился со счетом 11:13, Inferno — 13:11 и Dust2 — 11:13.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.