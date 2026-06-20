Бразилия — Гаити: Матеус Кунья открыл счет в матче чемпионата мира-2026

На 24-й минуте нападающий бразильцев Винисиус Жуниор ворвался в штрафную и пробил по воротам Джонни Пласида, который отразил мяч, но первым на добивании был бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья. Для 27-летнего футболиста это второй гол за национальную команду.