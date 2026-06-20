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Турция — Парагвай: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

20 июня сборные Турции и Парагвая встретятся в матче группового этапа чемпионата мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Турции и Парагвая встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в субботу, 20 июня. Игра пройдет на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе (США), стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Турция — Парагвай можно следить в матч-центре на нашем сайте.

20 июн 06:00 Турция — Парагвай _:_

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем туре Турция проиграла Австралии со счетом 0:2, а Парагвай уступил США (1:4).

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.