Турция — Парагвай: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

Сборные Турции и Парагвая встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в субботу, 20 июня. Игра пройдет на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе (США), стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.