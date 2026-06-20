Бразилия — Гаити: Матеус Кунья оформил дубль в матче ЧМ-2026

На 36-й минуте нападающий бразильцев Винисиус Жуниор отдал пас на форварда «Манчестер Юнайтед» Матеуса Куньи, который ворвался в штрафную площадь и с левой ноги пробил в ближний угол ворот. Для 27-летнего футболиста это третий гол за национальную команду.