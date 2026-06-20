Бразилия — Гаити: экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Изидор вышел на замену

Сборная Гаити провела две замены в перерыве матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Бразилии.
Экс-форвард московского «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор вышел на замену вместо, а Симон заменил Карлена.
После первого тайма счет в игре, которая проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, 3:0. Нападающий Матеус Кунья оформил дубль и один гол забил вингер Винисиус Жуниор.
Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.
20 июн 03:30 Бразилия — Гаити 3:0.