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Бразилия — Гаити: экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Изидор вышел на замену

Сборная Гаити провела две замены в перерыве матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Бразилии.

Сборная Гаити провела две замены в перерыве матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Бразилии.

Экс-форвард московского «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор вышел на замену вместо, а Симон заменил Карлена.

После первого тайма счет в игре, которая проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, 3:0. Нападающий Матеус Кунья оформил дубль и один гол забил вингер Винисиус Жуниор.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.

20 июн 03:30 Бразилия — Гаити 3:0.