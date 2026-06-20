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Турция — Парагвай: стартовые составы на матч чемпионата мира

Сборные Турции и Парагвая назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Сборные Турции и Парагвая назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Игра пройдет на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе (США), и начнется в 6.00 по московскому времени.

Турция: Угурджан Чакыр, Ферди Кадиоглу, Абдюлкерим Бардакджы, Мерих Демирал, Мерт Мюльдюр, Хакан Чалханоглу, Исмаил Юкшек, Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Кенан Йылдыз, Юнус Акгюн.

Парагвай: Орландо Хиль, Омар Альдерете, Хуан Хосе Касерес, Хуниор Алонсо, Густаво Гомес, Диего Гомес, Мигель Альмирон, Андрес Кубас, Матиас Галарса, Исидро Питта, Хулио Энкисо.

В предыдущем туре Турция проиграла Австралии со счетом 0:2, а Парагвай уступил США (1:4).

20 июн 06:00 Турция — Парагвай _:_