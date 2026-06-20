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Бразилия — Гаити: Эндрик вышел на замену на 64-й минуте матча ЧМ-2026

Сборные Бразилии сделала двойную замену в середине второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити.

Сборные Бразилии сделала двойную замену в середине второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти на 64-й минуте выпустил на поле 19-летнего нападающего «Реала» Эндрика, который заменил Матеуса Кунью, оформившего дубль, а также Габриэл Мартинелли заменил Лукаса Пакету.

Счет в матче — 3:0. Все голы были забиты в первом тайме — форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья оформил дубль, забив на 23-й и 36-й минутах, и один раз отличился Винисиус Жуниор.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.

20 июн 03:30 Бразилия — Гаити 3:0.