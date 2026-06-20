Бразилия — Гаити: защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил желтую карточку

Счет в игре, проходящей на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, 3:0. Все голы были забиты в первом тайме — форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья оформил дубль, забив на 23-й и 36-й минутах, и один раз отличился Винисиус Жуниор.