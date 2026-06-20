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Фергюсон: «Шотландия заслуживала одного очка в матче с Марокко»

Полузащитник сборной Шотландии Льюис Фергюсон прокомментировал поражение от Марокко (0:1) в матче чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Шотландии Льюис Фергюсон прокомментировал поражение от Марокко (0:1) в матче чемпионата мира-2026.

«Это просто показывает, как сложно выиграть матч на чемпионате мира. Я видел много негативных отзывов о нашей победе над Гаити в первой игре, и, честно говоря, это меня озадачило, потому что это сложно — каждая команда находится на высшем уровне. Я расстроен результатом. Думаю, Шотландия заслуживала одного очка», — приводит официальный сайт ФИФА слова Фергюсона.

Марокканцы набрали 4 очка и занимают первое место в группе С. Шотландцы с тремя очками идут на второй строчке. В другом матче тура в группе С Бразилия встретится с Гаити. Начало игры — 03:30 по московскому времени.

20 июн 01:00 Шотландия — Марокко 0:1.

Марокко — почти в плей-офф. Шотландию прибил гол будущего новичка «Баварии».