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Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча Бразилия — Гаити

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити (3:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити (3:0). 25-летний бразилец поучаствовал во всех голах бразильцев. На его счету гол и голевая передача.

У Винисиуса теперь 11 голов и 10 голевых передач в 51 матче за сборную в карьере.

Бразилия набрала 4 очка и вышла на первое место в группе С. Гаити идет на последней строчке — 0 очков.

В 3-м туре ЧМ-2026 Бразилия встретится с Шотландией, а Гаити встретится с Марокко.

20 июн 03:30 Бразилия — Гаити 3:0.