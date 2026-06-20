Бразилия и Марокко — в шаге от 1/16 финала, Гаити — уже без шансов на плей-офф. Расклады в группе C на ЧМ-2026

После двух туров в группе C нет команды, которая уже гарантировала себе место в 1/16 финала. Но есть пара явных фаворитов: Бразилия и Марокко благодаря пятничным победам набрали по 4 очка, однако южноамериканцы выше за счет совокупной разницы мячей. Шотландия точно не опустится ниже третьего места, а сборная Гаити уже потеряла шансы на плей-офф.