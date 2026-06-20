Определилась первая сборная, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Даже в случае победы над Марокко и поражения Шотландии от Бразилии в 3-м туре ЧМ-2026 гаитянская команда не сможет подняться выше четвертого места, так как в случае равенства очков шотландцы будут выше из-за победы в очной встрече — 1:0.