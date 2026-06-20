Флаги Турции и Парагвая не клали на землю перед матчем ЧМ-2026

Другие исламские государства, в том числе Иордания, Иран, Катар и страны Северной Африки, пока подобных требований не выдвигали. Однако в ФИФА обеспокоены, что прецедент с Турцией может спровоцировать волну аналогичных просьб от других национальных ассоциаций.