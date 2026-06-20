Впервые в истории футбола игрок был удален с поля за прикрывание рта руками при споре с соперником

Парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку. В конце первого тайма на поле возникла потасовка, во время которой 32-летний парагваец прикрыл рот руками и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюлдюру, на что турок сразу же обратил внимание арбитра.