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Впервые в истории футбола игрок был удален с поля за прикрывание рта руками при споре с соперником

Сборная Парагвая осталась в меньшинстве в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Турции.

Сборная Парагвая осталась в меньшинстве в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Турции.

Парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку. В конце первого тайма на поле возникла потасовка, во время которой 32-летний парагваец прикрыл рот руками и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюлдюру, на что турок сразу же обратил внимание арбитра.

Игра проходит на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе. Счет 1:0 в пользу парагвайцев. Счет открыл на 2-й минуте встречи парагвайскй нападающий Матиас Галарса с передачи Хулио Энкисо.

В предыдущем туре Турция проиграла Австралии со счетом 0:2, а Парагвай уступил США (1:4).

20 июн 06:00 Турция — Парагвай 0:1.