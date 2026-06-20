Оле: «Если в финал пройдем с “дротами” — кайфану. Взять реванш в самом главном матче турнира — будет вообще топ»

«СКА — самая сильная команда в лиге. Но у всех бывают неудачные матчи. Я ловил себя на мысли: “В каком же мы порядке”.
В СКА собраны классные футболисты, которые привыкли играть на мяче. Но они не особо гибкие, потому что там играют имена. А упростить — им не очень подходит.
Другой полуфинал почти не смотрел. Если в финал пройдем с «дротами» — кайфану. Ведь мы в сезоне им проиграли. В финале, в самом главном матче турнира взять реванш — будет вообще топ. Надеюсь, что получится. Но еще второй матч — ничего не закончено«, — сказал Оле в интервью корреспонденту Спортса»" Александру Подобригорину.