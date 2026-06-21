Ундав повторил рекорд 1990 года по результативности игроков запаса на одном чемпионате мира

По данным Opta, Ундав повторил рекорд экс-нападающего сборной Камеруна Роже Милла на чемпионате мира-1990 по количеству результативных действий для игрока замены на одном чемпионате мира (как минимум, с 1966 года). У Ундава три гола и две передачи.