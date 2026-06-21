Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шлоттербек может пропустить остаток чемпионата мира-2026 из-за травмы

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек может пропустить оставшиеся матчи чемпионата мира-2026 из-за травмы, сообщил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек может пропустить оставшиеся матчи чемпионата мира-2026 из-за травмы, сообщил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

«У Нико подозрение на повреждение связок. Выглядит неважно», — цитирует Нагельсмана инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний Шлоттербек в перерыве матча второго тура групповой стадии ЧМ-2026 с Кот-д’Ивуаром был заменен на Антонио Рюдигера.

У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д’Ивуаром.

Шлоттербек в 29 матчах за национальную команду забил один гол и сделал три результативные передачи.

Сборная Германии гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2026. 25 июня она сыграет в третьем группе групповой стадии с Эквадором.