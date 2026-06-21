Ренар: «Главный пример для Туниса — это ничья Кабо-Верде с Испанией»

Мы также видели, как ДР Конго сыграла вничью с Португалией, что стало фантастическим результатом для африканской команды. Кот-д’Ивуар также выступил очень хорошо, и мы должны следовать этому примеру и не бояться ничего. Если мы не верим, что можем выиграть завтрашний матч, нам просто стоит уехать домой.