Эквадор — Кюрасао: онлайн трансляция ЧМ по футболу

Сборные Эквадора и Кюрасао сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 21 июня. Встреча группы E пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Начало игры — в 03.00 по московскому времени.