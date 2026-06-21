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Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2014 года

Сборная Германии победила сборную Кот-д’Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Германии победила сборную Кот-д’Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Немецкая команда с шестью очками лидирует в таблице группы E после двух матчей. Она гарантировала себе место в плей-офф. 25 июня сборная Германии сыграет со сборной Эквадора в третьем туре.

Сборная Германии вышла в плей-офф впервые с 2014 года. Тогда она стала чемпионом мира. На турнирах 2018 и 2022 годов команда не смогла преодолеть групповую стадию.

У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д’Ивуаром.