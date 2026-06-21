Тунис — Япония: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Сборные Туниса и Японии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 21 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Би-Ви-Эй» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 07.00 по московскому времени. Матч Тунис — Япония можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.