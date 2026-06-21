Защитник сборной Германии Та о матче с Кот-д’Ивуаром: «Мы не сдавались, мы просто продолжали идти вперед»

«У нас было все, что нужно для успеха на турнире. Победный менталитет, командный дух. Мы не сдавались, мы просто продолжали идти вперед. Ребята, выходившие на замену, привнесли в игру новую энергию. Дениз Ундав заслуживает особого упоминания. Он был выдающимся», — цитирует 30-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.