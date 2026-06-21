Тренер сборной Марокко Уаби: «Мы гордимся, когда наши игроки получают возможность играть за такие большие клубы, как “Бавария”

Мне повезло, что я хорошо знаю тренера «Баварии» Венсана Компани. Я думаю, он понимает, что сейчас главный приоритет — это Марокко, но мы будем очень горды, когда сделка будет завершена, и мы хотим видеть лучших марокканских игроков в лучших клубах", — цитирует тренера ESPN.