Ундав после матча Германия — Кот-д’Ивуар: «Это действительно важная победа»

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав прокомментировал победу над сборной Кот-д’Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
«Это действительно важная победа. Мы показали отличный характер сегодня… Мы хотим достичь максимума», — цитирует 29-летнего футболиста Reuters.
Ундав забил оба гола своей команды. Он был признан лучшим игроком матча, после которого сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира.
У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д’Ивуаром.