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Сборная Германии впервые с 2018 года выиграла матч чемпионата мира, уступая после первого тайма

Сборная Германии нанесла поражение сборной Кот-д’Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Германии нанесла поражение сборной Кот-д’Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Opta, Германия впервые одержала победу на чемпионате мира по футболу, уступая после первого тайма, с 23 июня 2018 года, когда она обыграли Швецию (2:1).

У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д’Ивуаром.

В игре с Кот-д’Ивуаром Германия проигрывала после первого тайма со счетом 0:1.

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026. Она занимает первое место в таблице группы E (шесть очков после двух встреч).