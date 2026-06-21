Сборная Германии победила в трех матчах подряд на чемпионатах мира

Сборная Германии одержала победу над сборной Кот-д’Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Немецкая команда выиграла три матча подряд на чемпионатах мира. На турнире-2022 она обыграла Коста-Рику (4:2), а в первом туре ЧМ-2026 — Кюрасао (7:1).
По данным Opta, последняя более длинная победная серия была с 26 июня 2014 года по 13 июля 2014 года и составляла пять матчей.
У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д’Ивуаром.