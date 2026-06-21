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Эквадор и Кюрасао сыграли вничью на чемпионате мира-2026

Сборная Эквадора в американском Канзас-Сити сыграла вничью со сборной Кюрасао в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

Сборная Эквадора в американском Канзас-Сити сыграла вничью со сборной Кюрасао в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

21 июн 03:00 Эквадор — Кюрасао 0:0.