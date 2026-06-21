Falcons обыграла Spirit и вышла в гранд-финал IEM Cologne Major 2026

Team Falcons продолжает свой феноменальный путь по плей-офф IEM Cologne Major 2026: в полуфинале команда обыграла Team Spirit со счетом 2:1 и вышла в гранд-финал. После сенсационной победы над Vitality в четвертьфинале подопечные karrigan выбили еще одного фаворита — доминировавшую весь турнир Spirit во главе с donk. Серия выдалась нервной, с овертаймами: Falcons взяли Anubis в дополнительное время (16:14), Spirit ответили на Mirage, а решающую Dust2 вновь вырвали Falcons. Героями встречи стали kyousuke, m0NESY и NiKo. Для Spirit, несмотря на блестящий мейджор, турнир окончен на стадии полуфинала. Falcons же впервые в истории организации сыграют в гранд-финале мейджора, где их соперником станет FURIA.