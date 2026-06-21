FURIA — Falcons: во сколько и где смотреть гранд-финал IEM Cologne Major 2026

Гранд-финал IEM Cologne Major 2026 на Lanxess Arena — FURIA против Team Falcons. Это решающая серия турнира в формате Bo5: победитель становится чемпионом мейджора и забирает 500 тысяч долларов. Начало — в 18.00 по московскому времени. Обе команды добрались до финала на кураже: FURIA во главе с легендарным FalleN уверенно прошла 9z и разгромила Aurora (2:0), а Falcons под руководством karrigan устроили настоящий погром фаворитов, выбив подряд Vitality и Spirit. Для FURIA это шанс подарить FalleN, объявившему о скором завершении карьеры, второй кельнский мейджор спустя десять лет; для karrigan и NiKo — возможность наконец выиграть мейджор. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.