Falcons — фаворит гранд-финала против FURIA на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч FURIA — Falcons 21 июня 2026 года, гранд-финал IEM Cologne Major 2026 (Bo5). Финал получается крайне равным, но небольшое преимущество отдаем Team Falcons. Подопечные karrigan прошли самый тяжелый путь, выбив подряд двух главных фаворитов — Vitality и Spirit, и подходят к финалу на пике формы; в составе мощная огневая мощь в лице NiKo, m0NESY и kyousuke. FURIA опасна и опытна: FalleN исключительно силен в длинных сериях, команда хорошо структурирована и лучше отдохнула после уверенной победы над Aurora. И все же по текущему уровню игры и качеству побед в плей-офф Falcons выглядят чуть предпочтительнее. Главный риск ставки — финальная история karrigan, который не раз уступал в решающих матчах. В серии до трех побед отдаем предпочтение Falcons.
Рекомендуемая ставка: победа Falcons в серии.