Эквадор и Кюрасао сыграли третий безголевой матч во встречах между сборными КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ на чемпионатах мира

Как сообщает Международная федерация футбола, это всего лишь третья безголевая ничья в 33 матчах чемпионатов мира между сборными, представляющими КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).