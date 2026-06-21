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Эквадор и Кюрасао сыграли третий безголевой матч во встречах между сборными КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ на чемпионатах мира

В матче сборных Эквадора и Кюрасао во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 голов забито не было.

В матче сборных Эквадора и Кюрасао во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 голов забито не было.

Как сообщает Международная федерация футбола, это всего лишь третья безголевая ничья в 33 матчах чемпионатов мира между сборными, представляющими КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

На ЧМ-1966 Уругвай и Мексика сыграли вничью (0:0). Аналогичный результат показали Бразилия и Мексика на ЧМ-2014.