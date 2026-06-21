Тунис — Япония: онлайн-трансляция ЧМ по футболу

Сборные Туниса и Японии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «BBVA» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 07.00 по московскому времени.