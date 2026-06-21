Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тунис — Япония: онлайн-трансляция ЧМ по футболу

Игра состоится на стадионе «BBVA» в Гуадалупе (Мексика).

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Туниса и Японии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «BBVA» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 07.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

21 июн 07:00 Тунис — Япония _:_

Следить за ключевыми событиями встречи Тунис — Япония можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.