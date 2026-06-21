Кюрасао может выйти в плей-офф чемпионата мира, но нужно еще одно чудо. Расклады в группе E на ЧМ-2026

После матчей второго тура в группе E без потерь идет только Германия. Победа над Кот-д’Ивуаром (2:1) позволила немцам впервые с 2014 года гарантировать себе место в плей-офф чемпионата мира.
Эквадор сенсационно не смог обыграть Кюрасао (0:0) — и теперь у обеих команд по одному очку после двух туров. Этой ничьей больше всех были рады ивуарийцы — теперь они опережают Эквадор и Кюрасао на два балла и имеют отличные шансы на 1/16 финала.
У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д’Ивуаром.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Результаты матчей второго тура группы Е: Германия — Кот-д’Ивуар — 2:1, Эквадор — Кюрасао — 0:0.
Чемпионат мира-2026. Группа Е.
И.
В.
Н.
П.
М.
О.
Германия.
2.
2.
0.
0.
9−2.
6.
Кот-д’Ивуар.
2.
1.
0.
1.
2−2.
3.
Эквадор.
2.
0.
1.
1.
0−1.
1.
Кюрасао.
2.
0.
1.
1.
1−7.
1.
Матчи 3-го тура: Эквадор — Германия, Кюрасао — Кот-д’Ивуар. Обе игры начнутся 25 июня в 23.00 по московскому времени.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Кому что нужно.
— Германия уже гарантировала победу в группе. Даже поражение от Эквадора не опустит немцев ниже первого места: южноамериканцы смогут набрать только 4 очка, а Кот-д’Ивуар при равенстве с Германией уступит по личной встрече (1:2). Бундестим впервые с 2014 года — в плей-офф чемпионата мира.
— Кот-д’Ивуару достаточно не проиграть Кюрасао, чтобы выйти в 1/16 финала со второго места. Даже если африканцы разделят очки с соперником, а Эквадор победит, то ивуарийцы будут выше по личной встрече (1:0).
Бразилия и Марокко — в шаге от 1/16 финала, Гаити — уже без шансов на плей-офф. Расклады в группе C на ЧМ-2026.
— Эквадор устроит только победа над Германией. Но даже 4 очка не гарантируют прямую путевку: если Кот-д’Ивуар не проиграет Кюрасао, эквадорцы останутся третьими из-за поражения от ивуарийцев. Однако с 4 очками есть неплохие шансы попасть в число лучших третьих мест.
— Кюрасао после ничьей с Эквадором нужно сделать еще одну сенсацию — обыграть Кот-д’Ивуар. Если Эквадор не победит Германию, дебютант ЧМ поднимется на второе место и выйдет в плей-офф напрямую. Если Эквадор тоже выиграет, Кюрасао придется резко поправлять разницу мячей. Например, при победе Эквадора над Германией в 1 мяч Кюрасао нужно громить Кот-д’Ивуар минимум в 6 мячей.
Команде Дика Адвоката может хватить и минимальной победы над ивуарийцами, даже если Эквадор выиграет. В этом случае Кюрасао займет третье место с 4 очками — есть хорошая вероятность, что этого будет достаточно для попадания в восьмерку лучших третьих мест.
На кого могут выйти команды группы E.
Победитель группы E сыграет с третьей команды группы A, B, C, D или F. Второе место группы E попадет на победителя группы I (Франция, Норвегия, Сенегал, Ирак).
Третье место группы E, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, B, D, G, K или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.
Рейтинг команд, занимающих третьи места после матчей 2-го тура в группах A — E.
И.
В.
Н.
П.
М.
О.
Шотландия.
2.
1.
0.
1.
1−1.
3.
Парагвай.
2.
1.
0.
1.
2−4.
3.
Япония.
1.
0.
1.
0.
2−2.
1.
Бельгия.
1.
0.
1.
0.
1−1.
1.
Португалия.
1.
0.
1.
0.
1−1.
1.
Испания.
1.
0.
1.
0.
0−0.
1.
Чехия.
2.
0.
1.
1.
2−3.
1.
Эквадор.
2.
0.
1.
1.
0−1.
1.
—.
Босния и Герцеговина.
2.
0.
1.
1.
2−5.
1.
Панама.
1.
0.
0.
1.
0−1.
0.
Сенегал.
1.
0.
0.
1.
1−3.
0.
Иордания.
1.
0.
0.
1.
1−3.
0.
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.