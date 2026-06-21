Кюрасао может выйти в плей-офф чемпионата мира, но нужно еще одно чудо. Расклады в группе E на ЧМ-2026

Эквадор сенсационно не смог обыграть Кюрасао (0:0) — и теперь у обеих команд по одному очку после двух туров. Этой ничьей больше всех были рады ивуарийцы — теперь они опережают Эквадор и Кюрасао на два балла и имеют отличные шансы на 1/16 финала.