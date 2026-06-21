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Кюрасао может выйти в плей-офф чемпионата мира, но нужно еще одно чудо. Расклады в группе E на ЧМ-2026

После матчей второго тура в группе E без потерь идет только Германия.

Источник: Спорт-Экспресс

После матчей второго тура в группе E без потерь идет только Германия. Победа над Кот-д’Ивуаром (2:1) позволила немцам впервые с 2014 года гарантировать себе место в плей-офф чемпионата мира.

Эквадор сенсационно не смог обыграть Кюрасао (0:0) — и теперь у обеих команд по одному очку после двух туров. Этой ничьей больше всех были рады ивуарийцы — теперь они опережают Эквадор и Кюрасао на два балла и имеют отличные шансы на 1/16 финала.

У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д’Ивуаром.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы Е: Германия — Кот-д’Ивуар — 2:1, Эквадор — Кюрасао — 0:0.

Чемпионат мира-2026. Группа Е.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

Германия.

2.

2.

0.

0.

9−2.

6.

Кот-д’Ивуар.

2.

1.

0.

1.

2−2.

3.

Эквадор.

2.

0.

1.

1.

0−1.

1.

Кюрасао.

2.

0.

1.

1.

1−7.

1.

Матчи 3-го тура: Эквадор — Германия, Кюрасао — Кот-д’Ивуар. Обе игры начнутся 25 июня в 23.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно.

— Германия уже гарантировала победу в группе. Даже поражение от Эквадора не опустит немцев ниже первого места: южноамериканцы смогут набрать только 4 очка, а Кот-д’Ивуар при равенстве с Германией уступит по личной встрече (1:2). Бундестим впервые с 2014 года — в плей-офф чемпионата мира.

— Кот-д’Ивуару достаточно не проиграть Кюрасао, чтобы выйти в 1/16 финала со второго места. Даже если африканцы разделят очки с соперником, а Эквадор победит, то ивуарийцы будут выше по личной встрече (1:0).

Бразилия и Марокко — в шаге от 1/16 финала, Гаити — уже без шансов на плей-офф. Расклады в группе C на ЧМ-2026.

— Эквадор устроит только победа над Германией. Но даже 4 очка не гарантируют прямую путевку: если Кот-д’Ивуар не проиграет Кюрасао, эквадорцы останутся третьими из-за поражения от ивуарийцев. Однако с 4 очками есть неплохие шансы попасть в число лучших третьих мест.

— Кюрасао после ничьей с Эквадором нужно сделать еще одну сенсацию — обыграть Кот-д’Ивуар. Если Эквадор не победит Германию, дебютант ЧМ поднимется на второе место и выйдет в плей-офф напрямую. Если Эквадор тоже выиграет, Кюрасао придется резко поправлять разницу мячей. Например, при победе Эквадора над Германией в 1 мяч Кюрасао нужно громить Кот-д’Ивуар минимум в 6 мячей.

Команде Дика Адвоката может хватить и минимальной победы над ивуарийцами, даже если Эквадор выиграет. В этом случае Кюрасао займет третье место с 4 очками — есть хорошая вероятность, что этого будет достаточно для попадания в восьмерку лучших третьих мест.

На кого могут выйти команды группы E.

Победитель группы E сыграет с третьей команды группы A, B, C, D или F. Второе место группы E попадет на победителя группы I (Франция, Норвегия, Сенегал, Ирак).

Третье место группы E, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, B, D, G, K или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.

Рейтинг команд, занимающих третьи места после матчей 2-го тура в группах A — E.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

Шотландия.

2.

1.

0.

1.

1−1.

3.

Парагвай.

2.

1.

0.

1.

2−4.

3.

Япония.

1.

0.

1.

0.

2−2.

1.

Бельгия.

1.

0.

1.

0.

1−1.

1.

Португалия.

1.

0.

1.

0.

1−1.

1.

Испания.

1.

0.

1.

0.

0−0.

1.

Чехия.

2.

0.

1.

1.

2−3.

1.

Эквадор.

2.

0.

1.

1.

0−1.

1.

—.

Босния и Герцеговина.

2.

0.

1.

1.

2−5.

1.

Панама.

1.

0.

0.

1.

0−1.

0.

Сенегал.

1.

0.

0.

1.

1−3.

0.

Иордания.

1.

0.

0.

1.

1−3.

0.

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.