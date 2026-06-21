Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейпе нокаутировал Хоригучи на турнире UFC Vegas 119

Ангольский боец Манель Кейпе победил японца Киоджи Хоригучи в поединке на турнире UFC Vegas 119 в Лас-Вегасе.

Ангольский боец Манель Кейпе победил японца Киоджи Хоригучи в поединке на турнире UFC Vegas 119 в Лас-Вегасе.

Бой в наилегчайшем весе завершился нокаутом в третьем раунде. 32-летний Кейпе реваншировал поражение 9-летней давности. Теперь у него 23 победы при семи поражениях в профессиональных MMA.

35-летний Хоригучи потерпел шестое поражение при 33 победах. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

21 июн 05:00 ММА: UFC Кейпе — Хоригучи.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше