Кейпе нокаутировал Хоригучи на турнире UFC Vegas 119

Ангольский боец Манель Кейпе победил японца Киоджи Хоригучи в поединке на турнире UFC Vegas 119 в Лас-Вегасе.
Бой в наилегчайшем весе завершился нокаутом в третьем раунде. 32-летний Кейпе реваншировал поражение 9-летней давности. Теперь у него 23 победы при семи поражениях в профессиональных MMA.
35-летний Хоригучи потерпел шестое поражение при 33 победах. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
21 июн 05:00 ММА: UFC Кейпе — Хоригучи.
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